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Коттеджи в Лимин-Херсонису, Греция

Коттедж В архив
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7 объектов найдено
Коттедж 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Херсониссос, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Херсониссос, Греция
Число комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу — строящийся особняк с частным бассейном в Старом Херсониссосе, Крит…
€280,000
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Херсониссос, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Херсониссос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Предлагается на продажу прекрасный отдельно стоящий дом в Херсониссосе, Крит.Расположен в не…
€330,000
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Херсониссос, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Херсониссос, Греция
Число комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
€99,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты с видом на горы, с видом на город в Лимин-Херсонису, Греция
Коттедж 3 комнаты с видом на горы, с видом на город
Лимин-Херсонису, Греция
Число комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
€250,000
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Grekodom Development
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Коттедж 2 комнаты с видом на горы в Херсониссос, Греция
Коттедж 2 комнаты с видом на горы
Херсониссос, Греция
Число комнат 2
Площадь 173 м²
Количество этажей 1
Продается старый дом 173 кв.м. в Агриана, Херсонисос рядом с шоссе. Недвижимость построена н…
€178,000
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни с видом на город в Херсониссос, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на город
Херсониссос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
€250,000
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни с видом на горы в Херсониссос, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Херсониссос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
**Очаровательный каменный дом на продажу в Аналипси, Ираклион, Крит** Откройте для себя идеа…
€269,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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