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Квартиры с видом на горы в Лимине-Херсонису, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 3/5
Предлагается к продаже: Квартира 59 м² в Херсониссосе, Крит, ГрецияЦена: €279,000Площадь: 59…
$291,204
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Grekodom Development
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