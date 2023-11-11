Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Лименария
  5. Виллы

Виллы в Лименария, Греция

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Потос, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Потос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€485,000
Realting.com
Перейти