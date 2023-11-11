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Земельные участки в Лименария, Греция

25 объектов найдено
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
Код Собственности. 11378 - Участок ДЛЯ ПРОДАЖИ в Тасос Лименария за €60.000 . Откройте для с…
€60,000
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
Код Собственности. 11370 - Участок ДЛЯ ПРОДАЖИ в Тасос Лименария за €30.000 . Откройте для с…
€30,000
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
Код Собственности. 11369 - Участок ДЛЯ ПРОДАЖИ в Тасос Лименария за €67.000 . Откройте для с…
€67,000
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
Код недвижимости. 11275 - Участок для продажи в Тасос Лименария для € 150.000 . Откройте для…
€150,000
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
Код недвижимости. 11271 - Участок для продажи в Тасос Лименария для € 155.000. Откройте для …
€155,000
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
Код недвижимости. 11203 - Участок для продажи в Тасос Лименария для € 38.000 . Откройте для …
€38,000
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
Код недвижимости. 11202 - Участок для продажи в Тасос Лименария для € 130.000 . Откройте для…
€130,000
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
Property Code. 11144 - Plot FOR SALE in Thasos Limenaria for €125.000 . Discover the feature…
€125,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Потос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Потос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5331 кв.м. на острове Тасос. На территории земельный уч…
€200,000
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
Код недвижимости. 11041 - Участок для продажи в Thasos Limenaria за € 55.000. Откройте для с…
€52,000
Земельные участки в Каливия, Греция
Земельные участки
Каливия, Греция
Код недвижимости. 11038 - Участок для продажи в Тасос Агиос Георгиос для € 20.000. Откройте …
€35,000
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
Код недвижимости. 11037 - Участок для продажи в Тасос Лименария для € 170.000. Откройте для …
€150,000
Земельные участки в Потос, Греция
Земельные участки
Потос, Греция
Площадь 100 м²
Тассос, Лименария: Продается участок 100 кв.м. в центре Лименарии, в очень хорошем месте, вс…
€25,000
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
Property Code. 1955 - Plot FOR SALE in Thasos Limenaria for €70.000. Discover the features o…
€70,000
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
Участок в районе Лименария в Тасосе. Он имеет общую площадь 1326 кв.м. Он ровный и пригодный…
€50,000
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
Plot in the area of Limenaria in Thassos. It has a total area of 97 sq.m. It is even and bui…
€45,000
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
Plot in the area of Limenaria in Thassos. It has a total area of 286 sq.m. It is buildable a…
€21,000
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
Неделимый участок в районе Лименарии в Тасосе. Он имеет общую площадь 340 кв.м. Он имеет стр…
€12,000
Земельные участки в Потос, Греция
Земельные участки
Потос, Греция
Plot in the area of Potos in Thassos. With a total area of 369 sq.m. It is located just 300 …
€110,000
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
Строительный участок 149 кв.м в районе Лименария в Тассосе. Он имеет строительный фактор 1,0…
€45,000
Земельные участки в Потос, Греция
Земельные участки
Потос, Греция
Property Code. 1507 - Plot FOR SALE in Thasos Potos for €80.000 . Discover the features of t…
€80,000
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
Код недвижимости. 1375 - Участок для продажи в Тасос Лименария за € 115.000. Откройте для се…
€115,000
Земельные участки в Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
Участок в районе Лименария в Тасосе. Он имеет общую площадь 1002 кв.м. Он ровный и пригодный…
€140,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Потос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Потос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 360 кв.м. на острове Тасос. На территории строение, под…
€200,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лименария, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лименария, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4308 кв.м. на острове Тасос. На территории…
€100,000
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