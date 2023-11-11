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Коттеджи в Лименария, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Каливия, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Каливия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
€300,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Потос, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Потос, Греция
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
€255,000
Realting.com
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