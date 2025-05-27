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Виллы с видом на горы в Лептокарьей, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Лептокарья, Греция
Вилла 7 комнат
Лептокарья, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$502,897
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Вилла 8 комнат в Лептокарья, Греция
Вилла 8 комнат
Лептокарья, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
$939,369
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Лептокарья, Греция
Вилла 6 комнат
Лептокарья, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 178 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$375,748
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
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