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Таунхаусы с видом на горы в Лептокарьей, Греция

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5 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Лептокарья, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхаус…
$180,008
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Таунхаус 4 комнаты в Лептокарья, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхаус…
$180,008
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Лептокарья, Греция
Таунхаус 6 комнат
Лептокарья, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 162 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
$357,119
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Grekodom Development
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Таунхаус 7 комнат в Лептокарья, Греция
Таунхаус 7 комнат
Лептокарья, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 166 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$350,616
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Лептокарья, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
$120,030
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Grekodom Development
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