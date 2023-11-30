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Греция
Земельные участки
Лептокарья
Земельные участки в Лептокарья, Греция
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56 объектов найдено
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Земельные участки
Лептокарья, Греция
EXCLUSIVE for sale: Plot in an excellent location opposite LIDL in Leptokarya, Greece. T…
€163,000
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Агентство
SUPERVISOR
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4460 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земель…
€160,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5800 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земель…
€200,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на горы
Лептокарья, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 301 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
€110,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 11850 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земел…
€150,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4151 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€230,000
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Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 5000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
€180,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 640 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€160,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€220,000
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Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 172 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€75,000
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Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 650 кв.м. на Олимпийской Ривьере.Земельный участок не п…
€80,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1700 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€100,000
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Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3904 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€1,000,000
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Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€100,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
€250,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лептокарья, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
€85,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6100 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€122,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4012 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
€160,000
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Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 980 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€70,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Skotina, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 445 кв.м. в центральной Греции. На территории подведена…
€70,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 447 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€200,000
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Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 420 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€250,000
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Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€280,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лептокарья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€110,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лептокарья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1211 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€280,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€200,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 5000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
€280,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
€80,000
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Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€215,000
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Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
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Продается земельный участок площадью 2200 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€120,000
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