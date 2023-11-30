Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Лептокарья

Земельные участки в Лептокарья, Греция

56 объектов найдено
Земельные участки в Лептокарья, Греция
Земельные участки
Лептокарья, Греция
EXCLUSIVE for sale: Plot in an excellent location opposite LIDL in Leptokarya, Greece. T…
€163,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SUPERVISOR
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4460 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земель…
€160,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5800 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земель…
€200,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на горы в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 301 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
€110,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11850 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земел…
€150,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4151 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€230,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 5000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
€180,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 640 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€160,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€220,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 172 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€75,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 650 кв.м. на Олимпийской Ривьере.Земельный участок не п…
€80,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1700 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€100,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3904 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€1,000,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€100,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
€250,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
€85,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6100 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€122,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4012 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
€160,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 980 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€70,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с furnishings в Skotina, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Skotina, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 445 кв.м. в центральной Греции. На территории подведена…
€70,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 447 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€200,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 420 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€250,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€280,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€110,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1211 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€280,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€200,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 5000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
€280,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
€80,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€215,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2200 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€120,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Realting.com
Перейти