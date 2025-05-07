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Коттеджи с видом на горы в Лептокарьей, Греция

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16 объектов найдено
Коттедж 6 комнат в Лептокарья, Греция
Коттедж 6 комнат
Лептокарья, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$193,093
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Коттедж 5 комнат в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 комнат
Лептокарья, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$257,036
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Коттедж 6 комнат в Лептокарья, Греция
Коттедж 6 комнат
Лептокарья, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 261 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 261 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$333,998
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Коттедж 1 комната в Лептокарья, Греция
Коттедж 1 комната
Лептокарья, Греция
Число комнат 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$279,387
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Коттедж 4 комнаты в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$93,937
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Коттедж 6 комнат в Лептокарья, Греция
Коттедж 6 комнат
Лептокарья, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$201,159
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Коттедж 4 комнаты в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
$459,247
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Коттедж 3 комнаты в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит …
$212,572
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Коттедж 4 комнаты в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 256 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 256 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$412,276
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Коттедж 4 комнаты в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$82,456
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Коттедж 3 комнаты в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
$128,518
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Коттедж 4 комнаты в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства.…
$135,687
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Коттедж 1 комната в Лептокарья, Греция
Коттедж 1 комната
Лептокарья, Греция
Число комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж на стадии строительства, площадью 100 кв.м, в Олимпийской ривьере. Коттедж…
$84,934
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Коттедж 1 комната в Лептокарья, Греция
Коттедж 1 комната
Лептокарья, Греция
Число комнат 1
Площадь 688 м²
Количество этажей 1
Продаются коттеджи площадью 172 кв.м. в живописном уголке Пиерии, буквально у подножия Олимп…
$447,020
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Коттедж 4 комнаты в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 416 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 416 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$440,943
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Коттедж 5 комнат в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 комнат
Лептокарья, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 174 м²
Этаж 4/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 174 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$296,151
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