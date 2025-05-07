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Квартиры с видом на море в Лептокарьей, Греция

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 92 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
$134,990
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Квартира 4 комнаты в Лептокарья, Греция
Квартира 4 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/2
Продается дуплекс площадью 92 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
$215,661
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1
Продается дуплекс площадью 67 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
$147,172
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1
Продается дуплекс площадью 73 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
$157,684
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 55 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
$122,930
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
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