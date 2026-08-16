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Коттеджи в периферийной единице Лемнос, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Мирина, Греция
Коттедж 2 спальни
Мирина, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одно…
$325,631
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Лемнос, Греция

Недорогая
Элитная
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