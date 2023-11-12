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Коттеджи в периферийная единица Лефкас, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Лефкада, Греция
Коттедж 2 спальни с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Лефкада, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается традиционный дом площадью 160 кв.м, расположенный в деревне Катуна, на острове Леф…
€342,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Лефкас, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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