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Жилье в Лехене, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в Лехена, Греция
Коттедж 3 спальни
Лехена, Греция
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 118 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
$188,913
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