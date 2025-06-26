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Виллы с видом на горы в Лаврионе, Греция

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1 объект найдено
Вилла 10 комнат в Лаврион, Греция
Вилла 10 комнат
Лаврион, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных комн…
$930,023
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Grekodom Development
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