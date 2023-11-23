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Виллы в Лаврион, Греция

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5 объектов найдено
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Агиос-Константинос, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€1,000,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 8 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лаврион, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лаврион, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных комн…
€800,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Агиос-Константинос, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м. в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…
€2,62 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с furnishings в Agios Gerasimos, Греция
Вилла 1 комната с furnishings
Agios Gerasimos, Греция
Комнаты 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Эта замечательная усадьба расположена в 50 км. от Афин, в районе мыса Сунион, в тихом месте …
€5,00 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Агиос-Константинос, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€480,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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