Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Лаврион

Земельные участки в Лаврион, Греция

11 объектов найдено
Земельные участки с парковкой, с лифтом, с камином в Agios Gerasimos, Греция
Земельные участки с парковкой, с лифтом, с камином
Agios Gerasimos, Греция
Площадь 8 м²
Цена по запросу
Оставить заявку
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лаврион, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лаврион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 300 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
€165,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Агиос-Константинос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 1
Площадь 7 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постр…
€800,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Thoriko, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Thoriko, Греция
Комнаты 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 70 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подвед…
€75,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лаврион, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лаврион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Аттике. На территории строение, подведена в…
€190,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Агиос-Константинос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7900 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок им…
€260,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лаврион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лаврион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 64000 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью пост…
€9,00 млн
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лаврион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лаврион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
€1,000,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Thoriko, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Thoriko, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
€90,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Agios Gerasimos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Agios Gerasimos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок расположен в районе Панормос
€900,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Agios Gerasimos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Agios Gerasimos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок расположен в районе Панормос
€620,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
Перейти