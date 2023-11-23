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Магазины в Лаврион, Греция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин 2 спальни в Thoriko, Греция
Магазин 2 спальни
Thoriko, Греция
Количество спален 2
Площадь 53 м²
Код: 1203 - Площадь Лаврио ПРОДАЕТСЯ Магазин общей площадью 53 кв.м. Первый этаж. Он состоит…
€85,000
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