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Производственные здания в Лаврион, Греция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Производство в Thoriko, Греция
Производство
Thoriko, Греция
Площадь 15 000 м²
Ref: 168 - Thoriko - Lavrion Lavrion SALE Земля площадью 15000 квадратных метров, Площадь ра…
€275,000
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