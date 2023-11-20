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Коммерческая недвижимость в Lavreotiki Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Lavreotiki, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Lavreotiki, Греция
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается здание оборудованное под таверну-ресторан недалеко от моря. В цену включено все об…
€950,000
Realting.com
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