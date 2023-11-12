Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Лариса

Земельные участки в Лариса, Греция

96 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с видом на горы в Neos Panteleimonas, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 518 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€230,000
Земельные участки в Лептокарья, Греция
Земельные участки
Лептокарья, Греция
EXCLUSIVE for sale: Plot in an excellent location opposite LIDL in Leptokarya, Greece. T…
€163,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4460 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земель…
€160,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5800 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земель…
€200,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 301 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
€110,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земель…
€450,000
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 325 кв.м в предгорном живописном поселке Олимпийской Ри…
€140,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11850 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земел…
€150,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4151 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€230,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2500 кв.м. на Олимпийской Ривьере.Земельны…
€80,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 500 м²
Количество этажей 1
Продаются два земельных участка площадью по 4.500 кв.м. и цена каждого по 100.000 евро. На к…
€100,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Площадь 35 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 35000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
€850,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Larissa, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Larissa, Греция
Комнаты 1
Площадь 194 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок общей площадью 194 кв.м в центральной части Греции. Участок расп…
€80,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продаются земельные участки площадью 1000 кв.м. с разрешением на строительство коттеджа в ре…
€130,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 5000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
€180,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 640 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€160,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€220,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 172 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€75,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 306 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
€80,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 650 кв.м. на Олимпийской Ривьере.Земельный участок не п…
€80,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1700 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€100,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3904 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€1,000,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 715 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€300,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€400,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 21919 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
€1,05 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1208 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€400,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€100,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
€85,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
€250,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6100 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€122,000
Realting.com
Перейти