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Виллы в Лангадас, Греция

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1 объект найдено
Вилла 6 спален с бассейном, с furnishings в Perivolaki, Греция
Вилла 6 спален с бассейном, с furnishings
Perivolaki, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€800,000
Realting.com
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