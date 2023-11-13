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Земельные участки в Лангадас, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Лангадас, Греция
Земельные участки 1 комната
Лангадас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1145 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
€110,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лангадас, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лангадас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1061 кв.м. в пригороде города Салоники
€70,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лангадас, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лангадас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 330 кв.м. в пригороде города Салоники. На …
€85,000
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