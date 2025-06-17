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Коттеджи с видом на горы в Лангадасе, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 8 комнат в Лангадас, Греция
Коттедж 8 комнат
Лангадас, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 345 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
$334,122
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Grekodom Development
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