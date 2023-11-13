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Коттеджи в Лангадас, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с furnishings в Chrysavgi, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Chrysavgi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 306 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€280,000
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings в Лангадас, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Лангадас, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 345 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
€350,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Chrysavgi, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Chrysavgi, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€330,000
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