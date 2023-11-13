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Коммерческая недвижимость в Лангадас, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Лангадас, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Лангадас, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 600 м²
Количество этажей 1
Продается помещение для коммерческой деятельности, площадью 2.600 кв.м, в пригороде Салоник.…
€1,000,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Irakleio, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Irakleio, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение в пригороде города Салоники, общей площадью 600 кв.м
€270,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Лангадас, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Лангадас, Греция
Комнаты 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 270 кв.м. Подвал состоит из 108 кв.м., первый этаж…
€255,000
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