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Коммерческая недвижимость в Lamia, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Thermopyles, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Thermopyles, Греция
Комнаты 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 350 кв.м в центральной Греции. Недвижимость продается с мебелью
€790,000
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Grekodom Development
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