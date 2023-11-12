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Виллы в Лайина, Греция

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1 объект найдено
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Kavallari, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Kavallari, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€860,000
Realting.com
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