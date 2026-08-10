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Таунхаусы в периферийной единице Лакония, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус в Municipality of East Mani, Греция
Таунхаус
Municipality of East Mani, Греция
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Продается таунхаус площадью 112 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уро…
$306,984
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Таунхаус в Половица, Греция
Таунхаус
Половица, Греция
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 0 уро…
$401,441
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Параметры недвижимости в периферийной единице Лакония, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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