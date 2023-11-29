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Земельные участки в Кипарисия, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Кипарисия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кипарисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5025 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
€170,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Врузес, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Врузес, Греция
Комнаты 1
Площадь 15 850 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 15850 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
€90,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Стасио, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Стасио, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1280 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€70,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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