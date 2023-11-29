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Дома в Кипарисия, Греция

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Кипарисия, Греция
Дом 3 спальни
Кипарисия, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Продажа виллы, Кипарисия, Терпсифея, 170 кв.& Sigma; & epsilon; & omicron; & йота; & каппа; …
€1,15 млн
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Коттедж 5 комнат с furnishings в Врузес, Греция
Коттедж 5 комнат с furnishings
Врузес, Греция
Комнаты 5
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 293 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж имеет угловое…
€220,000
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