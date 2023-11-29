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Коттеджи в Кипарисия, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат с furnishings в Врузес, Греция
Коттедж 5 комнат с furnishings
Врузес, Греция
Комнаты 5
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 293 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж имеет угловое…
€220,000
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