Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. Кипарисия

Коммерческая недвижимость в Кипарисия, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Стасио, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Стасио, Греция
Комнаты 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Здание находится в регионе Пелопоннесе, в округе Мессиния. Объект состоит из: Первый этаж пл…
€315,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти