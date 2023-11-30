Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Кими
  5. Виллы

Виллы в Кими, Греция

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Энориа, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Энориа, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 292 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 292 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
€690,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти