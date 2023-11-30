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Таунхаусы в Кими, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Кими, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Кими, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 196 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€190,000
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