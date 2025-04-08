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Коттеджи с видом на горы в Кими, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Чили, Греция
Коттедж 1 комната
Чили, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Недвижимость состоит из двух квартир с множеством возможностей внутренней и внешней отделки.…
$346,440
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Grekodom Development
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Рейтинг 4.9 / 5:
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