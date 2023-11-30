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Коттеджи в Кими, Греция

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Кими, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кими, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Недвижимость состоит из двух квартир с множеством возможностей внутренней и внешней отделки.…
€310,000
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Паралия Кумис, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Паралия Кумис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 204 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
€1,60 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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