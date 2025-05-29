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Виллы в Kryoneri Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$2,85 млн
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Параметры недвижимости в Kryoneri Municipal Unit, Греция

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