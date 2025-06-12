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Коттеджи с видом на горы в Kryoneri Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 10 комнат в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$2,88 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Kryoneri Municipal Unit, Греция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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