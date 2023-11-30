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Земельные участки в Кранидион, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Douroufi, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Douroufi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию земельный участок, распложенный в живописной прибрежной зоне. Это…
€800,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Douroufi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Douroufi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок расположен в районе Краниди
€260,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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