Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Кранидион
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Кранидион, Греция

;
Коттедж Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Коттедж 5 спален в Кранидион, Греция
Коттедж 5 спален
Кранидион, Греция
Количество спален 5
Площадь 259 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 259 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$613,968
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Кранидион, Греция
Коттедж 3 спальни
Кранидион, Греция
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 136 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
$649,390
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти