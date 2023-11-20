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Отели в периферийная единица Козани, Греция

коммерческая недвижимость
8
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2 объекта найдено
Отель 26 спален в Imera, Греция
Отель 26 спален
Imera, Греция
Количество спален 26
Площадь 2 000 м²
Код недвижимости: 1324 - ПРОДАЕТСЯ 26 мест, Отель общей площадью 2000 кв.м, 2 уровня Velvent…
€2,40 млн
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Отель 21 комната с видом на горы, с furnishings в Namata, Греция
Отель 21 комната с видом на горы, с furnishings
Namata, Греция
Комнаты 21
Площадь 1 350 м²
Количество этажей 2
Продается гостиница в Северной Греции. Гостиница построенна в традиционном стиле, владеет пл…
€1,50 млн
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