  2. Греция
  3. периферийная единица Козани
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в периферийной единице Козани, Греция

2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Municipality of Kozani, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Kozani, Греция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 2/3
Недвижимость идеально подходит для инвестиций, так как она расположена в центре Козани на пл…
$145,910
Частный продавец
Языки общения
English
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Пирьи, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Пирьи, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1
Проект расположен в Пирее, в тихом и малонаселенном районе. Здание состоит из шести уровн…
$375,757
Параметры недвижимости в периферийной единице Козани, Греция

Недорогая
Элитная
