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Жилье в периферийной единице Козани, Греция

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Пирьи, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Пирьи, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1
Проект расположен в Пирее, в тихом и малонаселенном районе. Здание состоит из шести уровн…
$375,757
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Параметры недвижимости в периферийной единице Козани, Греция

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