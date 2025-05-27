Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Kouvaras Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Kouvaras Municipal Unit, Греция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 464 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 464 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$911,752
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Kouvaras Municipal Unit, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти