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Жильё в Куфалия, Греция

1 объект найдено
Коттедж 2 спальни с furnishings в Chalcedon, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Chalcedon, Греция
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
€70,000
Realting.com
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