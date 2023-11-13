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Земельные участки в периферийная единица Кос, Греция

6 объектов найдено
Земельные участки с видом на море в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки с видом на море
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Выставляется на продажу уникальный прибрежный объект недвижимости на острове Кос Участок с о…
€1,000,000
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Продается земельный участок площадью 58530 кв.м. на о.Кос. На территории подведена вода
€600,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Amaniou, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Amaniou, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 58530 кв.м. на о.Кос. На территории подведена вода
€600,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы в Кос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы
Кос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается на продажу земельный участок, расположенный на острове Кос. Участок находится р…
€150,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Кос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на островах Додеканес. На территории подведе…
€200,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Kamari, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Kamari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Выставляется на продажу уникальный прибрежный объект недвижимости на острове Кос Участок с о…
€1,000,000
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