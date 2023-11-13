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Квартиры в периферийная единица Кос, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с лифтом, с Airy в Кос, Греция
Квартира 2 спальни с лифтом, с Airy
Кос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Athens Center: Athens - 91 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 …
€105,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Кос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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