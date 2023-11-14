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Дома в Korydallos, Греция

1 объект найдено
Дом 2 спальни с Spalni в Korydallos, Греция
Дом 2 спальни с Spalni
Korydallos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Ref: 113 - Keratsini SALE Традиционный дом с 2 спальнями, 1 гостиной, 1 кухней, 1 ванной, ра…
€117,000
Realting.com
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