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Земельные участки в Коропион, Греция

6 объектов найдено
Земельные участки в Коропион, Греция
Земельные участки
Коропион, Греция
Площадь 4 250 м²
Code: 1164 - Kropias FOR SALE Plot of 4250 sq.m., ideal for residential or tourist unit and …
€550,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Коропион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Коропион, Греция
Комнаты 1
Площадь 780 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 780 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
€120,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Koropi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Koropi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3764 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории с возможностью…
€900,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Коропион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Коропион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 440 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
€370,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Коропион, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Коропион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 455 кв.м. в Аттике. Имеет вид на горы. Зем…
€120,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Koropi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Koropi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. в центральной Греции. Имеет великолепный вид…
€150,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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