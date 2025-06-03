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Коттеджи с бассейном в Коропионе, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 10 комнат в Коропион, Греция
Коттедж 10 комнат
Коропион, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 800 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$435,605
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Китси, Греция
Коттедж 7 комнат
Китси, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 375 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 375 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
Цена по запросу
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Realting.com
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